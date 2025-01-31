Амбулаторию в поселке Усольского района откроют в первом квартале 2025 года

В поселке Мишелевка Усольского района в первом квартале 2025 года откроют новую врачебную амбулаторию. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Чтобы возвести медобъект было выделено 42 миллиона рублей, ещё 5,5 миллиона — на благоустройство территории возле здания.