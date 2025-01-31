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Амбулаторию в поселке Усольского района откроют в первом квартале 2025 года

Новая врачебная амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Мишелевка Усольского района в первом квартале 2025 года откроют новую врачебную амбулаторию. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Чтобы возвести медобъект было выделено 42 миллиона рублей, ещё 5,5 миллиона — на благоустройство территории возле здания.

— Площадь амбулатории составляет порядка 500 кв м. Внутри оборудованы кабинеты терапевтов и педиатра, физиокабинет, кабинет ЭКГ, кабинеты гинеколога и стоматолога, процедурный и прививочные кабинеты, — сказано в сообщении.

Также в амбулатории предусмотрен дневной стационар на 15 коек и пост скорой помощи. Осталось закупить недостающее медоборудование и получить лицензию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ещё одной школе Иркутска появилась «Парта Героя».