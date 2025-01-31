В Иркутске обнаружили вредителя во фруктах из Таиланда

Экзотические фрукты из Таиланда хотели ввезти в Иркутск. Как сообщили в Россельхознадзоре Иркутской области, во время обследования партии свежего помело весом 16,9 килограмм, на плодах нашли карантинный объект. Он не представляет угрозы окружающим и сельскому хозяйству. «Экзотика» оказалась с вредителем — красной померанцевой щитовкой с живыми самками.