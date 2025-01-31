Демешин: Открываем новую страницу в истории Музыкального театра Хабаровска

В Хабаровске губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что в ближайшее время начнется демонтаж сгоревшего здания Хабаровского музыкального театра, сообщает телеграм-канал Демешин.
По словам главы региона, решено снести старое здание, чтобы освободить место для строительства нового театра, который будет отвечать современным требованиям и учитывать пожелания артистов и жителей края.
«Мы фактически открываем новую страницу в истории Хабаровского музыкального театра. В данном случае нужно снести сгоревшее здание, чтобы освободить площадку под новое, которое обязательно построим», — сказал Дмитрий Демешин.
Он также отметил, что обследование здания показало, что ремонтировать его невозможно, и специалисты пришли к такому выводу, учитывая масштабы разрушений. Процесс демонтажа займёт много времени, и губернатор попросил хабаровчан набраться терпения.
Кроме того, Демешин подчеркнул важность сохранения одного из символов театра — гипсового барельефа на фасаде в виде театральных масок. Эти маски стали визитной карточкой театра, и власти планируют разместить их на новом здании.
«Есть задача сохранить гипсовый барельеф фасада в виде театральных масок. Люди рассчитывают, что у нас получится снять его и уберечь для следующих поколений», — отметил губернатор.
Однако он добавил, что из-за сильных повреждений металлических конструкций барельеф может быть разрушен при демонтаже. В таком случае, чтобы сохранить историческую ценность, студенты архитектурного института ТОГУ воссоздадут модель масок с помощью 3D-проекции. Эта работа будет завершена до начала демонтажа.
Губернатор заверил, что новый театр будет спроектирован по всем современным стандартам, и проект обязательно будет согласован с жителями региона.