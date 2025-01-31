Демешин: Открываем новую страницу в истории Музыкального театра Хабаровска

Однако он добавил, что из-за сильных повреждений металлических конструкций барельеф может быть разрушен при демонтаже. В таком случае, чтобы сохранить историческую ценность, студенты архитектурного института ТОГУ воссоздадут модель масок с помощью 3D-проекции. Эта работа будет завершена до начала демонтажа.