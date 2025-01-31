Из-за рекламы в соцсетях жительница Хабаровского края потеряла 403 тысячи рублей

63-летняя жительница села Троицкое перевела 403 тысячи рублей мошенникам, которые обещали ей высокие доходы от инвестиций. Все началось с рекламы в соцсетях о выгодных вложениях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Женщина увидела рекламу инвестиционной компании в Сети и оставила свои данные на сайте. Через некоторое время ей позвонил якобы сотрудник финансовой организации.
«Мошенник убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанные счета. В общей сложности женщина перевела 403 тысячи рублей», — рассказали в ОМВД России по Нанайскому району.
Следователи открыли уголовное дело по статье о мошенничестве, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.