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Из-за рекламы в соцсетях жительница Хабаровского края потеряла 403 тысячи рублей

Мошенники обманули пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

63-летняя жительница села Троицкое перевела 403 тысячи рублей мошенникам, которые обещали ей высокие доходы от инвестиций. Все началось с рекламы в соцсетях о выгодных вложениях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщина увидела рекламу инвестиционной компании в Сети и оставила свои данные на сайте. Через некоторое время ей позвонил якобы сотрудник финансовой организации.

«Мошенник убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанные счета. В общей сложности женщина перевела 403 тысячи рублей», — рассказали в ОМВД России по Нанайскому району.

Следователи открыли уголовное дело по статье о мошенничестве, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.