Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

После ежегодной январской индексации страховых пенсий будет проведена еще одна, так как годовая инфляция превысила прогнозное значение. Таким образом, с началом февраля на 9,5% увеличится размер более 40 социальных выплат. В числе этих выплат — страховые пенсии, которые будут пересчитаны задним числом. По оценкам Министерства труда, это затронет примерно 37 миллионов человек. Социальные пенсии не будут затронуты: их размер увеличится на 14,75% в апреле.