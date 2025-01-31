Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

В феврале россиян ждет увеличение целого ряда социальных пособий, в том числе по уходу за ребенком, маткапитала и пенсий. Также грядут значительные изменения в миграционной сфере: зарубежные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, не смогут регистрировать браки, получать водительские права и выезжать за пределы субъекта проживания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на материал «Известий».
Индексация пенсий, маткапитала и прочего.
После ежегодной январской индексации страховых пенсий будет проведена еще одна, так как годовая инфляция превысила прогнозное значение. Таким образом, с началом февраля на 9,5% увеличится размер более 40 социальных выплат. В числе этих выплат — страховые пенсии, которые будут пересчитаны задним числом. По оценкам Министерства труда, это затронет примерно 37 миллионов человек. Социальные пенсии не будут затронуты: их размер увеличится на 14,75% в апреле.
С февраля материнский капитал увеличится на 9,5%. Размер сертификата на первого ребёнка составит 690 тысяч рублей. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребёнка, то при рождении второго малыша доплата составит почти 222 тысячи рублей. Если же семья не получала материнский капитал на первого ребёнка, то она может рассчитывать на выплату в размере 912 тысяч рублей.
Также с 1 февраля будут проиндексированы единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и ежемесячная денежная выплата ветеранам.
Напоминаем, что с 2025 года расширился список выплат, зависящих от уровня фактической инфляции. Теперь ежегодной индексации подлежит и помощь по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Размер выплаты составит 10 950 рублей.
Пенсии летчиков и шахтеров.
С 1 февраля традиционно происходит перерасчёт ежемесячной доплаты к пенсии для работников, занятых в гражданской авиации и угольной промышленности. Эти надбавки предусмотрены для тех, кто работает в условиях, которые могут быть вредными, опасными, напряжёнными или тяжёлыми.
Размер доплаты определяется индивидуально и зависит от среднего месячного заработка и стажа работы. В соответствии с действующим законодательством, размер надбавки корректируется четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Миграционная сфера.
С 5 февраля 2025 года решения о высылке мигрантов из страны смогут принимать не только судебные органы, но и сотрудники полиции. Это предусмотрено новым законом, который также предусматривает ответственность за предоставление запрещённых в России услуг иностранцам, включённым в реестр контролируемых лиц.
Для граждан размер штрафа составит до 5000 рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей, а для юридических лиц — до 500 000 рублей.
Реестр контролируемых лиц будет формироваться в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В него будут включаться лица, находящиеся в России и не имеющие законных оснований для пребывания или проживания. Это могут быть случаи, когда истекает срок действия разрешения на временное проживание, заканчивается виза, принимается решение об отказе в признании беженцем и другие.
Мигранты, в отношении которых действует режим высылки, будут ограничены в своих действиях. Например, они не смогут вступать в брак, регистрировать бизнес, покупать недвижимость и автомобили, получать водительские права и использовать их. Также им будет запрещено выезжать за пределы определённого региона или муниципалитета.
Банкам будет запрещено открывать банковские счета и проводить операции с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц. Однако финансовые организации смогут осуществлять переводы для уплаты обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ и выдавать наличные в пределах 30 000 рублей в месяц.
Легализация доходов.
С 5 февраля вступает в силу закон № 234-ФЗ от 8 августа 2024 года, который запрещает использовать фиктивные медиативные соглашения для легализации доходов через нотариусов. Это поможет предотвратить вывод денег в теневой финансовый сектор.
Теперь при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариус обязан проверить документ от кредитной организации, который подтверждает перечисление денег заёмщику. Также необходимо убедиться в действительности этого документа.
Поддержка креативной индустрии.
В экономике появился новый сектор — креативные индустрии. Это означает, что государство будет оказывать финансовую, имущественную и информационную поддержку работникам этой сферы и компаниям.
Министерство экономического развития РФ будет курировать развитие таких предприятий. Закон, регулирующий эту сферу, вступит в силу 5 февраля.
Изменения затронут производителей игрушек и видеоигр, работающих в сфере IT, кинематографа, архитектуры и дизайна, а также тех, кто занимается народным творчеством и исполнительской деятельностью.
Наставники для подростков.
С 5 февраля в Российской Федерации начинает работу система наставничества, направленная на предотвращение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках этой системы наставники, а также благотворительные и добровольческие организации, которые включены в соответствующие реестры, будут оказывать поддержку трудным подросткам.
Назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, при условии согласия самого несовершеннолетнего и его родителей или опекуна.
Формирование таких перечней будет осуществляться Министерством просвещения Российской Федерации. В них будут включены наставники, прошедшие специальную подготовку, а также педагогические и социальные работники.
Использование конфискованного имущества.
Кабинет министров утвердил список изъятого имущества, которое будет передано в собственность субъектов Российской Федерации. В этот перечень включены такие категории товаров, как бытовая химия, продукты питания и сельскохозяйственная продукция, мобильные телефоны, компьютеры и другая бытовая техника, медикаменты и мебель.
Региональные власти смогут использовать имущество, которое было использовано в качестве орудия административного правонарушения или стало его предметом, по назначению. Например, его можно будет использовать для оказания гуманитарной помощи населению.
Подозреваемые и обвиняемые.
С 5 февраля вступают в силу новые правила для подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в следственных изоляторах. Теперь они могут общаться с адвокатами в режиме видеоконференции.
Министерство внутренних дел определит ведомственные медицинские учреждения, которые будут оказывать помощь арестованным, находящимся в изоляторах временного содержания и центрах для несовершеннолетних правонарушителей.