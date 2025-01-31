Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «СКА-Уральский Трубник» со счетом 4:2

После феноменальной победы над абсолютным лидером чемпионата Суперлиги, до этого не проигравшего ни одного матча, и довольно продолжительного перерыва, пригодившегося для того, чтобы восстановиться, хабаровский СКА отправился в гости к СКА первоуральскому. Фанаты хоккея с мячом очень рассчитывали на интересный матч. Дело в том, что «СКА-Уральский Трубник» с недавних пор возглавил Евгений Иванушкин, долгие годы до этого бывший главным тренером московского «Динамо». И очень неплохим тренером, потрепавшим немало нервов хабаровчанам.
Семикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка страны, семикратный чемпион мира — воспитанник краснотурьинского «Маяка» и как хоккеист был очень неплох, все отмечали его быстрые и острые атаки на ворота соперников, и как тренер проявил себя с самой лучшей стороны. Одно время его даже ожидали на мостике «СКА-Нефтяника» после ухода Василия Грановского, но, видимо, не сложилось. Может быть, и к лучшему. Иванушкин выбрал других армейцев и уже успел показать лидерам чемпионата, что теперь с «Трубой» стоит считаться.
Хоккей, который любит Иванушкин — это очень плотная оборона и резкие, взрывные контратаки. Интересно посмотреть, насколько он сумеет перестроить первоуральский СКА под свои требования. Ну и, конечно, интересно, как Артур Федоров будет справляться с такой тактикой. На Урал хабаровский СКА отправился загодя, так что время подготовиться к игре на открытом льду у «красно-черных» было. В игру хабаровчане вошли достаточно уверенно. Впрочем, «Трубник» отвечал и довольно опасно.
На 18 минуте счет в этой игре открыл Туомас Мяаття, затем Александру Егорычеву удался дальний удар из-за пределов штрафной, так что к 27 минуте хабаровский СКА уже вел со счетом 0:2. После этого игра немного успокоилась, и на перерыв команды ушли именно с таким преимуществом армейцев из Хабаровска. А вот во втором тайме хозяевам удалось удивить расслабившихся гостей — уже на 47 минуте после реализации углового Артем Вшивков сокращает отставание, а после пенальти на 52 минуте — сравнивает счет.
Забитые голы подействовали на хабаровчан как холодный душ. Проигрывать, даже в день 88-летней годовщины команды из Первоуральска, дальневосточники явно не собирались. Тренерский штаб «СКА-Нефтяника» берет тайм-аут, и хабаровчане начинают действовать активнее. На 76 минуте Туомас Мяаття вновь выводит свою команду вперед. «Трубник» пытается дважды реализовать угловые, но не получается, и теперь уже тренерский штаб хозяев берет перерыв и корректирует игру своей команды.
К сожалению для первоуральцев, отыграть этот мяч не удалось, мало того, мяч, забитый Семеном Чупиным на 86 минуте игры, сделал отставание хозяев критическим и поставил победную точку в матче двух армейских дружин. Итог встречи — 2:4 в пользу «СКА-Нефтяника», который набирает 3 очка, но все равно пока остается на 4 месте регулярного чемпионата, пропустив вперед динамовцев из Москвы. Несмотря на поражение, уральцы не смотрелись мальчиками для битья, игра получилась острой и всем, кто наблюдал за ней, явно понравилась.
«Мне кажется, игра была очень хорошей. Мне кажется, те многочисленные зрители, которые пришли на стадион, не пожалели. Была очень упорная борьба, и все 90 минут держала в напряжении. В начале нам было, конечно, нелегко войти в игру, потому что мы давно уже на открытом льду не играли. Все равно в первом тайме вроде контролировали мяч, забили два гола. Но, к сожалению, как и здесь часто бывает, и раньше здесь команды, и “Динамо”, и те, кто вели, они пропускали мячи, и на последних минутах, до последнего было все. И тот же самый сценарий произошел с нами. Вроде и говорили в раздевалке, что сейчас, ребята, повнимательнее, потому что команда “Уральский Трубник” очень хорошо входит в игру. Вот они забили за пять минут нам два гола, и все вернулось опять. Такой матч валидольный. Все равно наши ребята молодцы, потому что что быстро перешли на игру, которую мы хотели от них. Держали мяч и создавали моменты, а не бежали сломя голову по одному, теряя мячи, а готовили свои атаки. Хорошо, что мы дождались своего момента. Томас вышел, забил 3−2. Хотя у нас было очень много моментов, у нас хороший вратарь, очень здорово отыграл. Поэтому очень хороший матч. Когда ты ведешь, надо предельно внимательно играть в обороне. Поэтому мы и сказали, что, ребята, держим мяч, готовим атаки. По одному не бежим, не теряем, не даем им контратаковать. Такая была установка, ребята выдержали и в конце все-таки зажали, Семен забил гол очень нужный», — отметил Артур Федоров, наставник ХК «СКА-Нефтяник».
Также Артур Федоров рассказал о состоянии Владимира Каланчина, восстанавливающегося после травмы.
«Мы все ждем его и надеемся, что как можно быстрее он будет играть за нас. Но, к сожалению, последнее слово за врачами. Как врач скажет, так и будет. На данный момент все идет очень хорошо. То есть он поправляется потихоньку, но все скажут врачи. Заключительное слово за ними. Будем надеяться, что он сможет сыграть. Но время покажет, поэтому подождем немножко еще», — поделился ожиданиями Артур Федоров.
Несмотря на проигрыш, то, как действовала его новая команда, Евгению Иванушкину понравилось.
«Хороший матч. Безусловно, мы встречались с очень классной командой, с хорошим соперником. Парни все мастеровитые, играть в хоккей могут. Хорошо комбинируют. Давно играют вместе. Хорошая команда. Сегодня, наверное, главная задача была посмотреть, как мы выглядим на их фоне. Но скажу, что ребята молодцы, терпели практически до конца. Если разложить по первому тайму, такой парадокс получается, что у нас моментов было в первом тайме больше, чем у соперника. Но мы 0−2 проиграли первый тайм. И эти два момента мы сами себе создали. Вот за это обидно, что парни терпели, в обороне не развалились, все вроде и атаковали, и угловых достаточно в первом тайме создали, и в завершение выходили. Ничем не уступали сопернику, такому мастеровитому сопернику. Абсолютно ничем. Две глупые ошибки, которые привели к голам. Ну ладно, ничего страшного, как бы в перерыве мы немножко поговорили о наших ошибках, немножко о нашей игре и вышли и здорово второй тайм вошли и переломили ход встреч. Вышли 2−2, все заслуженно, переломили все, и вот здесь вот началось немножко такое, знаете как… Моменты очень хорошие, где и мы могли третий гол забить, и соперник мог. Игра качалась. Любая команда могла забить. И самое главное, что в концовке мы вроде и терпели удаление Богдана, даже вытерпели — ключевого игрока в середине, отдали очень много сил, не хватает скамейки, не хватает замен, не хватает ротации, чтобы поддерживать такой темп. Третий гол — вот мы отобрали этот мяч и опять же отдали, с которого нам забили. Обиднейший вот этот момент, с которого нам забивает третий гол. Понятно, что нам нужно было идти ва-банк уже после тайм-аута. И момент надо мне посмотреть. Потому что, ну где чистейшее нарушение, свисток молчит, и сразу же атака, и нам забивают вот этот третий гол. Надо просто пересмотреть. Пока ничего по этому моменту сказать не могу. А так, ребята, молодцы. По поводу того, как мы выглядим на фоне мастеровитого соперника, я доволен. Ребята готовы играть с грандами нашего хоккея», — поделился впечатлениями от матча Евгений Иванушкин, главный тренер ХК «СКА-Уральский Трубник».
Сейчас «СКА-Нефтяник» отправляется в Казань, где уже 2 февраля на стадионе «Ракета» сыграет с местным «Ак Барс-Динамо».