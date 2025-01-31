Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «СКА-Уральский Трубник» со счетом 4:2

«Хороший матч. Безусловно, мы встречались с очень классной командой, с хорошим соперником. Парни все мастеровитые, играть в хоккей могут. Хорошо комбинируют. Давно играют вместе. Хорошая команда. Сегодня, наверное, главная задача была посмотреть, как мы выглядим на их фоне. Но скажу, что ребята молодцы, терпели практически до конца. Если разложить по первому тайму, такой парадокс получается, что у нас моментов было в первом тайме больше, чем у соперника. Но мы 0−2 проиграли первый тайм. И эти два момента мы сами себе создали. Вот за это обидно, что парни терпели, в обороне не развалились, все вроде и атаковали, и угловых достаточно в первом тайме создали, и в завершение выходили. Ничем не уступали сопернику, такому мастеровитому сопернику. Абсолютно ничем. Две глупые ошибки, которые привели к голам. Ну ладно, ничего страшного, как бы в перерыве мы немножко поговорили о наших ошибках, немножко о нашей игре и вышли и здорово второй тайм вошли и переломили ход встреч. Вышли 2−2, все заслуженно, переломили все, и вот здесь вот началось немножко такое, знаете как… Моменты очень хорошие, где и мы могли третий гол забить, и соперник мог. Игра качалась. Любая команда могла забить. И самое главное, что в концовке мы вроде и терпели удаление Богдана, даже вытерпели — ключевого игрока в середине, отдали очень много сил, не хватает скамейки, не хватает замен, не хватает ротации, чтобы поддерживать такой темп. Третий гол — вот мы отобрали этот мяч и опять же отдали, с которого нам забили. Обиднейший вот этот момент, с которого нам забивает третий гол. Понятно, что нам нужно было идти ва-банк уже после тайм-аута. И момент надо мне посмотреть. Потому что, ну где чистейшее нарушение, свисток молчит, и сразу же атака, и нам забивают вот этот третий гол. Надо просто пересмотреть. Пока ничего по этому моменту сказать не могу. А так, ребята, молодцы. По поводу того, как мы выглядим на фоне мастеровитого соперника, я доволен. Ребята готовы играть с грандами нашего хоккея», — поделился впечатлениями от матча Евгений Иванушкин, главный тренер ХК «СКА-Уральский Трубник».