Выброшенные на берег Финляндии гранулы могли попасть туда из промывочных

В финской нефтеперерабатывающей компании Neste сообщили, что гранулы белого вещества, которые выбросило на берег полуострова Ханко в Финляндии, могли попасть туда из промывочных вод ее судна.
В компании добавили, что вода содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Судно, которое перевозило груз, не получило инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта.
В Neste также отметили, что за произошедшее берут ответственность на себя и готовы возместить возможный ущерб.
Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявлял, что небольшое количество мазута из танкеров, которые потерпели крушение в акватории Черного моря, может затронуть берега Абхазии, Грузии и Турции.
До этого в пресс-службе МЧС России сообщали, что у кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, собрали около 14 тонн мазута.