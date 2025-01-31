Хабаровских дорожников перевели на круглосуточный режим работы

Глава администрации города Хабаровска перевёл дорожников на круглосуточный режим работы для оперативной ликвидации последствий циклона, который задержался в регионе на несколько дней. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работа сейчас кипит во всех районах муниципалитета — чистится проезжая часть и убираются снежные завалы. Некоторые улицы на время перекрываются, чтобы облегчить работу коммунальных служб.
— Особое внимание уделяется улицам, по которым ходит общественный транспорт. Также мы увеличили кратность обработки спусков и подъемов. В ночное время мы обрабатывали их песчано-соляной смесью, но выпадение осадков продолжилось, поэтому мы вынуждены убирать старую отработанную смесь и досыпать новую, — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Александр Лютов.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, в минувшие сутки на улицах краевой столицы работало 50 единиц техники предприятий благоустройства. Помимо этого были заключены контракты со сторонними организациями, в рамках которого было предоставлено ещё 20 дорожных машин. Так, к наведению порядка подключили роторы, фронтальные погрузчики, грузовики, грейдеры, экскаваторы и самосвалы.
Кроме того, уборкой городских дворов сейчас занимаются управляющие компании. Как сообщили в управлении ЖКХ, 30 января на очистку в общей сложности вышло 1425 человек и 41 единица техники. Организации расчищают пешеходные переходы возле домов, убирают снег на подъездах к мусорным контейнерным площадкам, а также наносят песчано-соляную смесь и реагенты пути возле домов.