Хабаровских дорожников перевели на круглосуточный режим работы

Глава администрации города Хабаровска перевёл дорожников на круглосуточный режим работы для оперативной ликвидации последствий циклона, который задержался в регионе на несколько дней. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работа сейчас кипит во всех районах муниципалитета — чистится проезжая часть и убираются снежные завалы. Некоторые улицы на время перекрываются, чтобы облегчить работу коммунальных служб.