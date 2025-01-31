Казачье общество из Братска оштрафовали за зарастание сельхозземли

В Братске казачьему обществу выписали штраф. Такое решение принял мировой суд города из-за неисполнения предписания Россельхознадзора по расчистке территории от сорняков. Ещё в прошлом году надзорное ведомство проверило участок площадью свыше 70 гектара. Сельскохозяйственная земля находится западнее жилого района Новая Стениха.
— В январе должностным лицом установлено, что участок (правообладатель — Свято-Рождественское хуторское казачье общество) по всей площади зарастает сосной, шиповником, иван-чаем, тысячелистником, полынью и осокой. Верхний плодородный слой почвы закочкарен, покрыт сухостоем растений прошлых лет, — поделились в Россельхознадзоре Иркутской области и Бурятии.
Уже в сентябре прошел контрольный выезд. После этого казачьему обществу выписали предписание по расчистке территории, но требования не выполнили. Теперь по решению суда правообладатель заплатит штраф в 50 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областной центр ввезли экзотические фрукты с вредителем.