В январе омичи набирали единый номер «122» более 29 тысяч раз

Единая региональная информационно-справочная служба «122» начала свою работу в период эпидемии коронавируса. Но со временем ее функции расширились. По номеру «122» можно не только можно записаться на прием к врачу, открыть больничный лист или вызвать доктора на дом, но и получить консультации по различным вопросам, связанным с деятельностью органов местного самоуправления.