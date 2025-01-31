В январе омичи набирали единый номер «122» более 29 тысяч раз

В январе 2025 года жители Омской области звонили на единый информационно-справочный номер «122» почти 29 тысяч раз. По данным администрации Омска, наибольшее количество звонков (25 701) касалось вопросов здравоохранения.
Второй по популярностью темой для обращений стали вопросы военной службы (2069 звонков). Омичи спрашивали про о порядке поступления на службу, льготах и мерах поддержки семей военнослужащих в Омской области. Кроме того, операторы службы «122» принимали сообщения, касающиеся трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Также значительное число запросов поступило по вопросам, связанным с МФЦ (1150 сообщений) и фондом «Защитники Отечества» (65 звонков). Все звонки, вне зависимости от того, сделаны они с мобильного или со стационарного телефона, бесплатны.
Единая региональная информационно-справочная служба «122» начала свою работу в период эпидемии коронавируса. Но со временем ее функции расширились. По номеру «122» можно не только можно записаться на прием к врачу, открыть больничный лист или вызвать доктора на дом, но и получить консультации по различным вопросам, связанным с деятельностью органов местного самоуправления.
Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор проверит омскую школу на нарушение санитарных норм.