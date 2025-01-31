В Хабаровске закрыли «Народный каток» — убирали снег

В Хабаровске «Народный каток» на набережной был закрыт 30 января для уборки снега, сообщает «АиФ-Дальинформ».
С самого утра на площадке работала спецтехника, так как снегопад в последние дни занёс лёд. Работы продлились весь день, и горожане надеялись, что каток, возможно, откроется 31 января. Однако, согласно прогнозу погоды, скорее всего, этого не произойдёт, так как снегопад тихо, но продолжается. Поэтому перспектива открытия катка остаётся под вопросом.
На время уборки снега выход на лёд запрещён для безопасности людей.