В Хабаровске закрыли «Народный каток» — убирали снег

С самого утра на площадке работала спецтехника, так как снегопад в последние дни занёс лёд. Работы продлились весь день, и горожане надеялись, что каток, возможно, откроется 31 января. Однако, согласно прогнозу погоды, скорее всего, этого не произойдёт, так как снегопад тихо, но продолжается. Поэтому перспектива открытия катка остаётся под вопросом.