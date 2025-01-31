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В Чехии включили пивную культуру в список нематериального наследия

Сейчас в Чехии насчитывается больше 550 пивоваренных заводов.

В Чехии включили чешскую пивную культуру в список нематериального культурного наследия страны. Об этом заявил глава министерства культуры Мартин Бакса, передает ЧТК.

Он отметил, что соответствующее решение приблизило пивную культуру государства к подаче заявки на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас в Чехии насчитывается больше 550 пивоваренных заводов, в этой отрасли занято порядка 65 тысяч человек, а в 2023 году она принесла в государственный бюджет в виде налогов 29 млрд крон (около 1,2 млрд долларов).

«Мы гордимся тем, что культура, связанная с пивом, становится частью нематериального культурного наследия нашей республики», — добавил исполнительный директор Ассоциации пивоваренных и солодовых заводов Томаш Слунечко.

Ранее министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон заявлял, что тайский острый суп с креветками Том Ям Кунг внесли в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО.

До этого власти столицы Австрии сообщали, что венские киоски с сосисками были включены в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.