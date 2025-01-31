«Сибиряк» требует 135 миллионов за проект детской больницы в Красноярске

Суть конфликта в следующем. Два года назад, в феврале 2023-го, между сторонами был заключен контракт на корректировку проектной и рабочей документации, объект — новая детская многопрофильная больница в Красноярске. Напомним, что ее возведение было запланировано на 2023 — 2025 годы, цена вопроса составляла 7 миллиардов рублей.