«Сибиряк» требует 135 миллионов за проект детской больницы в Красноярске

Строительная компания «Сибиряк» направила в арбитражный суд исковое заявление с требованием выплатить 134,9 миллиона рублей за выполненную работу. Ответчик — Управление капитального строительства края. Такая информация появилась в телеграм-канале ведомства. Однако вопрос, принимать ли заявление к производству или нет, по регламенту будет решен в течение пяти рабочих дней.
Суть конфликта в следующем. Два года назад, в феврале 2023-го, между сторонами был заключен контракт на корректировку проектной и рабочей документации, объект — новая детская многопрофильная больница в Красноярске. Напомним, что ее возведение было запланировано на 2023 — 2025 годы, цена вопроса составляла 7 миллиардов рублей.
Помимо корректировки проекта, «Сибиряк» должен был поставить все необходимое для больницы оборудование.
Однако истец указывает, что свои обязательства он выполнил, а заказчик — нет. Принимать откорректированную документацию отказались, оплачивать, соответственно, тоже. Какое решение примет суд?