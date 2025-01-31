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«Сибиряк» требует 135 миллионов за проект детской больницы в Красноярске

Краевые власти отказались принимать и оплачивать проект детской больницы.

Источник: Комсомольская правда

Строительная компания «Сибиряк» направила в арбитражный суд исковое заявление с требованием выплатить 134,9 миллиона рублей за выполненную работу. Ответчик — Управление капитального строительства края. Такая информация появилась в телеграм-канале ведомства. Однако вопрос, принимать ли заявление к производству или нет, по регламенту будет решен в течение пяти рабочих дней.

Суть конфликта в следующем. Два года назад, в феврале 2023-го, между сторонами был заключен контракт на корректировку проектной и рабочей документации, объект — новая детская многопрофильная больница в Красноярске. Напомним, что ее возведение было запланировано на 2023 — 2025 годы, цена вопроса составляла 7 миллиардов рублей.

Помимо корректировки проекта, «Сибиряк» должен был поставить все необходимое для больницы оборудование.

Однако истец указывает, что свои обязательства он выполнил, а заказчик — нет. Принимать откорректированную документацию отказались, оплачивать, соответственно, тоже. Какое решение примет суд?