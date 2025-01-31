Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших

В новом обвинительном заключении, которое было подано в Нью-Йорке, не добавлены новые официальные обвинения, но представлены дополнительные доказательства, которые подтверждают обвинения в сговоре с целью совершения рэкета и в перевозке с целью вовлечения в проституцию. Также в материалах дела появились имена новых предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Кроме того, стало известно, что его преступления продолжались дольше, чем считалось ранее, вплоть до 2024 года.