Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших

Следователи, работающие по делу известного американского рэпера Шона Комбса, более известного как Diddy, расширили обвинения против него, добавив новые факты о жертвах и установив, что его преступная деятельность продолжалась до 2024 года.
Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на судебные материалы.
Музыкант прежде уже сталкивался с многочисленными исками, касающимися обвинений в сексуальном насилии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальных домогательствах, насилии, побоях и незаконном лишении свободы. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил рэперу обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. На данный момент Diddy находится под арестом.
В новом обвинительном заключении, которое было подано в Нью-Йорке, не добавлены новые официальные обвинения, но представлены дополнительные доказательства, которые подтверждают обвинения в сговоре с целью совершения рэкета и в перевозке с целью вовлечения в проституцию. Также в материалах дела появились имена новых предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Кроме того, стало известно, что его преступления продолжались дольше, чем считалось ранее, вплоть до 2024 года.
Ранее рэпера Р. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика, а также 17-летнего подростка.