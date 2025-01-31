Приморский край опустился в рейтинге перспективности трудоустройства

Приморский край занял 26-е место среди российских регионов по перспективности трудоустройства, набрав 73,25 балла в начале первого квартала 2025 года. Соответствующее исследование провели специалисты hh.ru, сообщает ИА PrimaMedia.
Известно, что край потерял сразу 10 позиций по сравнению с 4 кварталом 2024 года. При этом лидером рейтинга уже третий квартал подряд остаётся Амурская область. На втором месте — Республика Татарстан, на третьем — Республика Башкортостан.
Приморский край вошел в ТОП-20 регионов России по перспективности трудоустройства.
Средняя предлагаемая заработная плата составляет 74 100 рублей.
Как уточняют специалисты, в Приморье на одну активную вакансию за последние три месяца приходится 3 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. При этом предлагаемая зарплата составляет 84 100 ₽, а вот прожиточный минимум для трудоспособного населения — 20 044 ₽. Среди соискателей региона 79,8% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1,3% хотели бы уехать.
Напомним, ранее стало известно, кто в Приморье больше заработал в 2024 году. Высокую зарплату получали не только начальники.