Приморский край опустился в рейтинге перспективности трудоустройства

Как уточняют специалисты, в Приморье на одну активную вакансию за последние три месяца приходится 3 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. При этом предлагаемая зарплата составляет 84 100 ₽, а вот прожиточный минимум для трудоспособного населения — 20 044 ₽. Среди соискателей региона 79,8% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1,3% хотели бы уехать.