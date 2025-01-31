Общежитием с плесенью и насекомыми в Ачинске заинтересовалось руководство СКР

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав сирот и многодетных семей в Ачинске.
В СМИ и соцсети сообщается, что в общежитии 1982 года постройки, расположенном в квартале Южная Промзона, долгое время подвал затапливают грунтовые воды. Из-за этого деревянные конструкции прогнили, межэтажные перекрытия деформировались. А ещё в комнатах появились сырость, плесень и насекомые. Помимо этого, отопления в квартирах нет, а вода подаётся с недостаточным напором. Жители постоянно болеют простудными заболеваниями, также у них возникают аллергические реакции. Многочисленные обращения жителей общежития результатов так и не принесли.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии организована проверка. Председатель СК РФ поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.