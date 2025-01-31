19 миллионов бюджетных рублей выделит Иркутская область на новые приюты для бездомных собак

«Отлов и содержание животных без владельцев остается актуальным вопросом. Работа в этом направлении ведется постоянно. В качестве примера могу сказать, что в 2024 году в сравнении с 2023 годом количество отловленных животных в рамках реализации переданных областных государственных полномочий и заключенных органами местного самоуправления муниципальных контрактов увеличилось на 1,6 тысячи особей», — говорит Лобыцин.