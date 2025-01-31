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19 миллионов бюджетных рублей выделит Иркутская область на новые приюты для бездомных собак

19 миллионов рублей из бюджета Иркутской области будет в текущем году направлено на гранты для создания приютов для животных, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, такое решение было принято на плановом совещании руководителя службы ветеринарии Иркутской области Ивана Лобыцина с некоммерческими организациями Приангарья.

«Отлов и содержание животных без владельцев остается актуальным вопросом. Работа в этом направлении ведется постоянно. В качестве примера могу сказать, что в 2024 году в сравнении с 2023 годом количество отловленных животных в рамках реализации переданных областных государственных полномочий и заключенных органами местного самоуправления муниципальных контрактов увеличилось на 1,6 тысячи особей», — говорит Лобыцин.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.

С момента начала конкурсов с 2021 по 2024 годы 14 некоммерческих организаций (из них три повторно) получили гранты на общую сумму 51,4 миллиона рублей. Гранты выделяются:

— на приобретение модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта для перевозки животных;

— на обеспечение производственными помещениями вольеров, ветеринарного блока, складов и ограждений;

— на электрообеспечение и водоснабжение.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Братска потратят на отлов бездомных собак меньше денег, чем планировали изначально.

ЖКХ