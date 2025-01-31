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В Омске из-за вспышки ОРВИ целиком закрыли школу на карантин

Закрыта на карантин из-за вспышки простуд школа № 50 в Старом Кировске.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ полностью закрыта на карантин школа № 50 в Старом Кировске. Здесь общее количество заболевших превысило минимальный порог в 20% в 37 классах.

Соответствующее распоряжение подписано администрацией школы 29 января 2025 года. Учеба в школе полностью приостановлена на 7 календарных дней до 4 февраля.

«В связи с отсутствием в 37 классах по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ, новой короновирусной инфекции (COVID-19) 20% и более, приостановить учебный процесс в БОУ г. Омска “Средняя общеобразовательная школа № 50” с 29.01.2025 г. по 04.02.2025 г. (7 календарных дней)», — сообщили в образовательном учреждении.

По данным департамента образования Омска, образовательный процесс приостановлен еще в 62 классах 17 школ. Кроме того, карантин объявлен в 30 детских садах Омска (в 42 группах).

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проверит омскую школу на нарушение санитарных норм.