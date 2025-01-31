В Омске из-за вспышки ОРВИ целиком закрыли школу на карантин

«В связи с отсутствием в 37 классах по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ, новой короновирусной инфекции (COVID-19) 20% и более, приостановить учебный процесс в БОУ г. Омска “Средняя общеобразовательная школа № 50” с 29.01.2025 г. по 04.02.2025 г. (7 календарных дней)», — сообщили в образовательном учреждении.