В Красноярском крае нет никаких резких ценовых скачков

Стороны обсудили вопросы обеспечения конкурентности, защиты интересов потребителей и формирования здоровой бизнес-среды в регионе.
В целом глава регионального УФАС отметил, что в последние годы в Красноярском крае наблюдается позитивная динамика в поддержании конкурентной среды. Благодаря активной работе антимонопольного ведомства и внимательному отношению к закупкам со стороны заказчиков добросовестные предприниматели получают больше возможностей для развития, а потребители — доступ к качественным товарам и услугам.
«В Красноярском крае мы фиксируем достаточно положительную динамику в сфере контроля закупок. По сравнению с 2023 годом количество обоснованных жалоб в УФАС уменьшилось почти вдвое. Это говорит о качественной работе и заказчиков, и уполномоченных органов. Мы ввели в регионе хорошую практику — проводим ежеквартально расширенные заседания по вопросам работы контрактной системы», — рассказал глава ведомства.
Александр Годованюк также подчеркнул, что ситуация на рынке товаров первой необходимости стабильная: «Нет никаких резких ценовых скачков. Наблюдаемые ценовые изменения находятся в допустимых рамках, со стороны производителей и продавцов незаконного злоупотребления не фиксируем».
В свою очередь, Михаил Котюков отметил важную роль ведомства в поддержании конкурентной среды и обеспечении справедливых условий для всех участников рынка. «Усилия не только помогают предотвратить нарушения, которые могут повлиять на потребителей, но и способствуют развитию экономики нашего региона. Мы видим, что конкуренция становится более прозрачной и здоровой, что дает возможность бизнесу расти и повышать уровень предоставляемых услуг», — подчеркнул руководитель региона.
Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и новые инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности бизнеса, улучшение условий для предпринимателей и усиление защиты прав потребителей.