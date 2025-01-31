В Красноярском крае нет никаких резких ценовых скачков

В свою очередь, Михаил Котюков отметил важную роль ведомства в поддержании конкурентной среды и обеспечении справедливых условий для всех участников рынка. «Усилия не только помогают предотвратить нарушения, которые могут повлиять на потребителей, но и способствуют развитию экономики нашего региона. Мы видим, что конкуренция становится более прозрачной и здоровой, что дает возможность бизнесу расти и повышать уровень предоставляемых услуг», — подчеркнул руководитель региона.