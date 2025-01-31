Дальнобойщик «встал» на трассе в Нижнеудинском районе в −30 градусов

Дальнобойщик ехал из Иркутска в Новосибирск, когда у него перемерзла топливная система на трассе в Нижнеудинском районе. Мужчина пытался сам починить грузовик, но тридцатиградусный мороз «вставлял палки в колеса». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
В целях недопущения дорожных происшествий старший лейтенант полиции Михаил Воронов и лейтенант полиции Николай Лакатош осуществили безопасность нахождения на проезжей части сломавшегося автомобиля, пока не остановили подходящий для буксировки спецтранспорт, — поделились в ведомстве.
Когда нашлась подходящая для буксировки машина, грузовик отвезти в ближайший поселок для ремонта. Мужчина поблагодарил дорожных полицейских за помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину и женщину сбила легковушка в центре Иркутска.