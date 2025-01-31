Борис Щербаков рассказал aif.ru о здоровье

Народный артист России Борис Щербаков стал ведущим нового документального цикла «Любовь на линии огня» на телеканале «Звезда». Это будет рассказ о людях, которых свела война — Великая Отечественная, Афганская или СВО. В связи с премьерой актер дал большое интервью aif.ru и рассказал, в частности, о здоровье.