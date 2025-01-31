Борис Щербаков рассказал aif.ru о здоровье

Народный артист России Борис Щербаков стал ведущим нового документального цикла «Любовь на линии огня» на телеканале «Звезда». Это будет рассказ о людях, которых свела война — Великая Отечественная, Афганская или СВО. В связи с премьерой актер дал большое интервью aif.ru и рассказал, в частности, о здоровье.
В декабре минувшего года, буквально за несколько дней до 75-летнего юбилея, Борис Васильевич вышел на лестничную клетку своего дома на Тверской покурить, упал, сильно ударился… Дальше — больница, операции, долгое восстановление. Поклонники переживали. Журналисты обрывали телефоны его жены Татьяны, сына Василия. Те успокаивали как могли…
К счастью, Щербаков в очередной раз справился с неприятностями, выстоял.
«Слава Богу, сейчас все хорошо, — сказал он aif.ru. — Сразу после Нового года я полноценно вернулся к работе и поехал в Петербург играть с Машей Ароновой спектакль “Свободная пара”.
Борис Щербаков 30 лет прослужил в Московском Художественном, куда пришел сразу по окончании Школы-студии МХАТ. Но потом уволился из театра. И сейчас играет только в одном антрепризном спектакле.
На вопрос, как дела в кино, Борис Васильевич ответил: «Пока ничего. Получается, передышка». Но выразил надежду: «Да Бог, чтобы она была короткой».