В Омске на мосту 60-летия ВЛКСМ организовать четыре полосы невозможно

Идея о появлении на реконструируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ полноценных четырех полос нереализуема. О этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Он отметил, что это невозможно сделать из-за ужины самого полотна моста. Кроме физической сложности, есть еще и техническая. На подходах к мосту расположены котлованы, в которых РТС проводит работы по укладке трубопровода.
«Чтобы организовать движение по мосту с четырьмя полосами, необходимо перенести ось стройплощадки на три метра, что невозможно из-за существующих ограничений», — отметил в интервью ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
После реконструкции моста, проезжая часть станет шире на 50 см (по 25 см с каждой стороны) и составит 3,75 м в крайних полосах. А само движение по-прежнему будет организовано только по трем полосам.
Ранее мы сообщали, что подрядчик приступил к организации выносных консолей на мосту.