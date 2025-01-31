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В Омске на мосту 60-летия ВЛКСМ организовать четыре полосы невозможно

Расширить полосу мешают коммуникации РТС.

Источник: Комсомольская правда

Идея о появлении на реконструируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ полноценных четырех полос нереализуема. О этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Он отметил, что это невозможно сделать из-за ужины самого полотна моста. Кроме физической сложности, есть еще и техническая. На подходах к мосту расположены котлованы, в которых РТС проводит работы по укладке трубопровода.

«Чтобы организовать движение по мосту с четырьмя полосами, необходимо перенести ось стройплощадки на три метра, что невозможно из-за существующих ограничений», — отметил в интервью ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

После реконструкции моста, проезжая часть станет шире на 50 см (по 25 см с каждой стороны) и составит 3,75 м в крайних полосах. А само движение по-прежнему будет организовано только по трем полосам.

Ранее мы сообщали, что подрядчик приступил к организации выносных консолей на мосту.