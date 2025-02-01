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Кроссворд на 1 февраля 2025

Сегодня, 1 февраля, все сладкоежки мира отмечают Международный день десерта. Предлагаем вам разгадать наш тематический кроссворд и вспомнить названия не только любимых, но и необычных десертов.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о десертах, которые вы могли не знать:

1. Ежегодно в Италии проводится Чемпионат мира по приготовлению тирамису. Первый чемпионат состоялся в ноябре 2017 года в Тревизо. Победителем среди 5000 участников стал 28-летний итальянец Андреа Чикколлелла из Фельтре, регион Венето.

2. В советский период была внедрена технология массового производства пастилы. Продукт, представленный в виде белых брусков, отличался упрощенным составом и текстурой, напоминающей зефир. Упоминание фруктовой пастилы есть в литературном произведении Андрея Платонова «Котлован».

3. Традиционный рождественский пудинг — это темный пудинг, который готовят на пару, включающий сухофрукты, орехи и говяжий жир. Перед подачей на праздничный стол десерт подогревают, пропитывают алкоголем и поджигают. К пудингу подают сладкий крем на основе сливочного масла с бренди или заварной крем.