Кроссворд на 2 февраля 2025

2. В День сурка принято наблюдать за сурком, выходящим из норы. По его поведению судят о приближении весны. Считается, что если день пасмурный, сурок не видит тени, и это предвещает раннюю весну. Если же день солнечный, сурок видит тень и возвращается в нору, то это означает еще шесть недель зимы.