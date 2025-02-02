Кроссворд на 2 февраля 2025

Интересные факты о Дне Сурка:
1. Выражение «день сурка» используется для обозначения повторяющихся событий или ощущения дежавю. Его применяют в разных языках, включая английский. Американские военные используют это выражение, характеризуя однообразие армейской службы. Томас Фридман назвал цикл статей о ближневосточной войне 2006 года «День сурка в Ираке».
2. В День сурка принято наблюдать за сурком, выходящим из норы. По его поведению судят о приближении весны. Считается, что если день пасмурный, сурок не видит тени, и это предвещает раннюю весну. Если же день солнечный, сурок видит тень и возвращается в нору, то это означает еще шесть недель зимы.
3. Город Панксатони (Пенсильвания) известен, как место обитания первого официального сурка-метеоролога, живущего на Индюшачьей горке. Фестиваль, посвященный Дню сурка, проводится в городе с 1887 года. Популярность Панксатони возросла благодаря комедийному фильму «День сурка».
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