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Кроссворд на 2 февраля 2025

Сегодня, 2 февраля, отмечается День сурка — день, когда, согласно поверью, можно узнать, скоро ли закончится зима. Проверьте свои знания об этом празднике и одноименном фильме, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о Дне Сурка:

1. Выражение «день сурка» используется для обозначения повторяющихся событий или ощущения дежавю. Его применяют в разных языках, включая английский. Американские военные используют это выражение, характеризуя однообразие армейской службы. Томас Фридман назвал цикл статей о ближневосточной войне 2006 года «День сурка в Ираке».

2. В День сурка принято наблюдать за сурком, выходящим из норы. По его поведению судят о приближении весны. Считается, что если день пасмурный, сурок не видит тени, и это предвещает раннюю весну. Если же день солнечный, сурок видит тень и возвращается в нору, то это означает еще шесть недель зимы.

3. Город Панксатони (Пенсильвания) известен, как место обитания первого официального сурка-метеоролога, живущего на Индюшачьей горке. Фестиваль, посвященный Дню сурка, проводится в городе с 1887 года. Популярность Панксатони возросла благодаря комедийному фильму «День сурка».

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