Кроссворд на 3 февраля 2025

3. В состав приданого невесты традиционно входили следующие предметы: одежда, две подушки и одеяло, постельные принадлежности, вышиванки, кухонная утварь (преимущественно деревянная), а также украшения и денежные средства. Семьи тщательно готовились к свадьбе дочери, стремясь собрать богатое приданое. Это было важно не только для социальной репутации, но и для обеспечения финансовой стабильности дочери в браке.



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