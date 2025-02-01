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Переезд освободят от грузовых поездов во Владивостоке

Владивостокским водителям станет чуть легче, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

С 1 февраля во Владивостоке станет легче проезжать через железнодорожный переезд на станции Гайдамак в часы пик — с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00.

Как информирует в социальных сетях администрация Владивостока, учитывая запросы местных жителей, Дальневосточная железная дорога приняла решение оптимизировать расписание движения грузовых поездов: на участке от Второй Речки до Гайдамака в указанные часы будут курсировать только пассажирские электропоезда.

Такое нововведение позволит увеличить пропускную способность автодорог в моменты наибольшей загруженности и улучшить условия проезда для водителей.