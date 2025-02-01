Какие изменения ждут Казахстан в феврале

С 1 февраля 2025 года через пункт пропуска — таможенный пост «Тажен» на казахстанско-узбекистанской государственной границе, на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала, и в целом модернизации пункта пропуска «Тажен». Все согласовано с узбекской стороной, заверили в акимате Мангистауской области.