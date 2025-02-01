Какие изменения ждут Казахстан в феврале

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Какие изменения ожидают Казахстан в феврале 2025 года.
Цены на автогаз увеличатся
Минэнерго республики вынесло на обсуждение проект приказа по увеличению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ, реализуемый вне товарных бирж.
- В Астане и Алматы цена увеличится с 84 ($0,16) и 89 ($0,17) тенге до 102 ($0,19) тенге за литр соответственно.
- В Шымкенте — с 70 ($0,13) до 90 ($0,17) тенге за литр.
Остальные регионы ожидает повышение от 6 до 20 тенге за литр.
Казахстан повысит предельные тарифы на электроэнергию
Самые низкие, минимальные тарифы будут у АО «Алюминий Казахстана» — с 7,87 (0,015 долларов) до 8,52 тенге (0,016 долларов) за киловатт-час.
Самые высокие — у «Степногорская ТЭЦ» — с 28,97 (0,05 доллара) до 38,67 тенге (0,07 долларов) за киловатт-час.
Для некоторых групп компаний тарифы не изменились. Ранее в Миннацэкономики заявили, что комуслуги подорожают. А премьер Бектенов заявил о важности продолжения сбалансированной тарифной политики, так как она влияет на рост цен смежных потребительских рынков.
В Алматы подорожает коммуналка
C 1 февраля вырастут тарифы на услуги «Алматы Су» — это станет частью общей стратегии по модернизации сектора. Например, средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге (0,26 долларов) за кубический метр, тариф на водоотведение — 83,54 тенге (0,16 долларов) за кубический метр. Средний чек для двухкомнатной квартиры с жилой площадью 48 м² по холодному водоснабжению и за канализацию станет на 450 тенге (0,86 долларов) больше.
Глава городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева рассказала, что повышение поможет сократить количество аварий, повысить качество коммунальных услуг и стабилизировать кадровую ситуацию в отрасли.
Стоимость проезда по БАКАД может увеличиться вдвое
Минтранспорта Казахстана разместило проект приказа на портале «Открытые НПА».
Новая стоимость составит:
- легковые авто — 0,14 МРП или 550,48 тенге (1,06 доллара) вместо 0,07 МРП;
- автобусов до 16 пассажирских мест и грузовых авто грузоподъемностью до 2,5 тонн — 0,16 МРП или 629,12 тенге (1,21 долларов), вместо 0,08 МРП;
- автобусов до 32 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн — 0,28 МРП или 1 100,96 тенге (2,12 доллара) вместо 0,14 МРП;
- автобусов от 32 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн — 0,32 МРП или 1 258,24 тенге (2,42 доллара), вместо 0,16 МРП.
Стоимость абонементов на месяц и год также вырастет в два раза.
Проект будет обсуждаться до 14 февраля 2025 года.
На 3 месяца остановят перемещение людей и транспорта на границе Казахстана и Узбекистана
С 1 февраля 2025 года через пункт пропуска — таможенный пост «Тажен» на казахстанско-узбекистанской государственной границе, на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала, и в целом модернизации пункта пропуска «Тажен». Все согласовано с узбекской стороной, заверили в акимате Мангистауской области.
Перемещение и проезд будет через следующие пункты пропуска:
- «Б. Конысбаев» (Казахстан) — «Яллама» (Узбекистан) — физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонн;
- «Капланбек» (Казахстан) — «Зангиота» (Узбекистан) — физические лица, легковые автомобили, автобусы;
- «Сырдарья» (Казахстан) — «Малик» (Узбекистан), а также «Целинный» (Казахстан) — «Ок олтин» (Узбекистан) — легковые автотранспортные средства, физические лица).
Кроме того, учитывая близость пункта пропуска «Тажен» к железнодорожной станции «Бейнеу» в Мангистауской области, пересечение границы физическими лицами может осуществляться железнодорожным транспортом по поездам международных пассажирских перевозок.
Казахстанские спортсмены примут участие в Азиаде-2025 в Харбине
Игры пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине и Ябули, нашу страну представят 139 спортсменов. Мужская и женская хоккейные команды начнут групповые этапы 3 и 4 февраля.
Продажа билетов уже началась. Цены варьируются от 120 до 800 юаней или от 8700 тенге (16,7 долларов) до 58 тысяч тенге (111,9 долларов). Уже можно купить билеты на хоккей, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг.
У первоклассников начнутся дополнительные каникулы
Ученики первых классов получат еще неделю отдыха в середине третьей четверти. Первоклашкам не нужно будет посещать школу с 10 по 16 февраля. Следующие каникулы будут лишь через 1,5 месяца: с 21 по 31 марта, но уже для всех.
Также до 10 февраля продлится Единое национальное тестирование (ЕНТ). Участвовать в нем решили 167 тысяч человек. В январском ЕНТ участвуют те, кто хочет учиться в вузе на платной основе.
Сколько дней отдохнут казахстанцы
В феврале всего 20 рабочих дней. Это для тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневке — 24 рабочих дня. Выходных соответственно 8 и 4.