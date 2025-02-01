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Жители Башкирии за прошлый год 73 тысячи раз сдали донорскую кровь

В 2024 году в Башкирии доноры сдали кровь 73 тысячи раз.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Минздраве Башкирии подвели итоги прошлого года для республиканской станции переливания крови. По данным ведомства, в среднем в республике ежегодно тратится 118 тысяч переливаний.

Данная процедура очень востребована в медицине. Для того, чтобы ее провести, в запасе у башкирских врачей должно находиться в запасе постоянно порядка 40 тонн цельной донорской крови. По итогам 2024 года республиканская республика сдала кровь 73 тысячи раз.

Как известно, все постоянные доноры в нашей стране приравниваются к волонтерам и могут пользоваться всеми льготами. В Башкирии звание «Почетный донор» имеют около 12 тысяч человек. Чтобы получить его нужно сдать кровь не менее 40 раз и плазму более 60 раз.

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