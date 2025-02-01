Жители Башкирии за прошлый год 73 тысячи раз сдали донорскую кровь

Как известно, все постоянные доноры в нашей стране приравниваются к волонтерам и могут пользоваться всеми льготами. В Башкирии звание «Почетный донор» имеют около 12 тысяч человек. Чтобы получить его нужно сдать кровь не менее 40 раз и плазму более 60 раз.