Жители Башкирии за прошлый год 73 тысячи раз сдали донорскую кровь

Накануне в Минздраве Башкирии подвели итоги прошлого года для республиканской станции переливания крови. По данным ведомства, в среднем в республике ежегодно тратится 118 тысяч переливаний.
Данная процедура очень востребована в медицине. Для того, чтобы ее провести, в запасе у башкирских врачей должно находиться в запасе постоянно порядка 40 тонн цельной донорской крови. По итогам 2024 года республиканская республика сдала кровь 73 тысячи раз.
Как известно, все постоянные доноры в нашей стране приравниваются к волонтерам и могут пользоваться всеми льготами. В Башкирии звание «Почетный донор» имеют около 12 тысяч человек. Чтобы получить его нужно сдать кровь не менее 40 раз и плазму более 60 раз.
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