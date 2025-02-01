Численность поголовья сайгаков выросла втрое в области Абай

Во время мониторинга специалисты зафиксировали рост популяции — если в декабре 2024 года здесь было около 1500−1800 животных, то теперь их насчитывается уже 4000−5000, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной лесной инспекции области Абай.