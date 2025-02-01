Численность поголовья сайгаков выросла втрое в области Абай

Обследовали пойму реки Чаган, предгорья Дегелена, Караши, а также несколько других участков.
Во время мониторинга специалисты зафиксировали рост популяции — если в декабре 2024 года здесь было около 1500−1800 животных, то теперь их насчитывается уже 4000−5000, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной лесной инспекции области Абай.
Некоторые группы достигали 500 особей.
Эксперты объясняют это тем, что сайгаки мигрируют из соседних регионов. Животные находятся в хорошем состоянии, а случаев браконьерства во время рейда не выявлено.
Специалисты продолжают наблюдать за популяцией, ведь возвращение сайгаков в эти места — хороший признак восстановления их численности.