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Численность поголовья сайгаков выросла втрое в области Абай

В конце января сотрудники инспекции провели рейд в Саржальском сельском округе, чтобы проверить численность сайгаков.

Обследовали пойму реки Чаган, предгорья Дегелена, Караши, а также несколько других участков.

Во время мониторинга специалисты зафиксировали рост популяции — если в декабре 2024 года здесь было около 1500−1800 животных, то теперь их насчитывается уже 4000−5000, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной лесной инспекции области Абай.

Некоторые группы достигали 500 особей.

Эксперты объясняют это тем, что сайгаки мигрируют из соседних регионов. Животные находятся в хорошем состоянии, а случаев браконьерства во время рейда не выявлено.

Специалисты продолжают наблюдать за популяцией, ведь возвращение сайгаков в эти места — хороший признак восстановления их численности.