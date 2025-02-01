Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана

В Алматинской области:
- с 07:00 открыто движение на участке автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» км 136−254 (с. Бейсейт-гр. Жетысуской обл.);
- с 08:30 открыто движение на участке автодороги «гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км 59−143 (с. Жанакурлыс-гр. Жамбылской обл.);
- с 12:00 будет открыто движение на «Подъезд к турбазе Алма-Тау», км 0−15 (участок п. Туздыбастау — п. Бескайнар).
В Жетысуской области:
- с 07:00 открыто движение на участке автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» км 254 (гр. Алматинской обл.);
- с 09:30 открыто движение на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ» км. 557−615 (от г. Ушарал до гр. области Абай).
В Абайской области:
- с 07:00 открыто движение на участке автодороги «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» км 383−900 (с. Кайнар-пов. на с. Сатпаев.);
- с 09:30 открыто движение на автодорога «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ» км. 615−683 (от гр. области Жетысу до поворота на с. Таскескен);
- на автодороге «Таскескен-Бахты» км 0−75 (от поворота на с. Таскескен-с. Урджар).
В Жамбылской области:
- С 08:30 на на участке автодороги «гр. РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км 143−214 (гр. Алматинской обл. -с. Кордай (старый перевал).