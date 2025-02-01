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Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана

1 февраля 2025 года в Казахстане открыли движение на трассах в пяти областях, которые ранее были закрыты для автомобилей в связи с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Алматинской области:

  • с 07:00 открыто движение на участке автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» км 136−254 (с. Бейсейт-гр. Жетысуской обл.);
  • с 08:30 открыто движение на участке автодороги «гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км 59−143 (с. Жанакурлыс-гр. Жамбылской обл.);
  • с 12:00 будет открыто движение на «Подъезд к турбазе Алма-Тау», км 0−15 (участок п. Туздыбастау — п. Бескайнар).

В Жетысуской области:

  • с 07:00 открыто движение на участке автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» км 254 (гр. Алматинской обл.);
  • с 09:30 открыто движение на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ» км. 557−615 (от г. Ушарал до гр. области Абай).

В Абайской области:

  • с 07:00 открыто движение на участке автодороги «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» км 383−900 (с. Кайнар-пов. на с. Сатпаев.);
  • с 09:30 открыто движение на автодорога «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ» км. 615−683 (от гр. области Жетысу до поворота на с. Таскескен);
  • на автодороге «Таскескен-Бахты» км 0−75 (от поворота на с. Таскескен-с. Урджар).

В Жамбылской области:

  • С 08:30 на на участке автодороги «гр. РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км 143−214 (гр. Алматинской обл. -с. Кордай (старый перевал).