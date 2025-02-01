Каким бывает хиджаб и зачем мусульманки покрывают голову в общественных местах

Хиджаб — один из самых узнаваемых символов исламской культуры, но его значение часто вызывает вопросы и споры. Для одних это религиозный атрибут, для других — элемент традиции, а для многих мусульманок — способ подчеркнуть свою идентичность. При этом в немусульманском мире распространено мнение о хиджабе как об инструменте угнетения женщин, и это часто вызывает упреки в исламофобии. Ко Всемирному дню хиджаба «Газета.Ru» разобралась, какие бывают виды этого головного убора, чем он отличается от паранджи и никаба, и зачем мусульманки его носят.