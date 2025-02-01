На китайских верфях обнаружили корабли-причалы для возможной высадки на Тайвань

Однако если раньше было достаточно одного грозного взгляда из Вашингтона, избавляющего от любых мыслей о возвращении Тайваня силой, то за последние 10 лет КНР провела военное строительство, которого мир не видел со времен Второй мировой войны. Из страны, вооруженной худшими копиями устаревшей советской техники, она стала серьезной военно-технической державой, способной бросить вызов США. Из-за закрытости китайской системы власти никто не знает, правда ли она готова отдать приказ о высадке на Тайвань — фикция ли это или игра на внутреннюю аудиторию. Недавно у западных аналитиков появился серьезный аргумент в пользу того, что военные приготовления Китая — это не шутка и не блеф.