Река Ангара вышла из берегов из-за ледостава в Иркутской области

В районе города Усолье-Сибирское река Ангара вышла из берегов из-за морозов и ледостава. Об этом на своей официальной странице в соцсетях сообщил мэр города Максим Торопкин. В связи с этим запрещён проезд на остров Варничный.
При этом, как отмечают в МЧС, за минувшие сутки происшествий на водных объектах в регионе не зарегистрировано. О том, что подъём реки возможен из-за движущейся вверх по течению кромки ледообразования, в Иркутском Гидрометцентре предупреждали ещё накануне.
Ранее в Иркутской области Росприроднадзор обжаловал решение суда по загрязнению Ангары.