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Река Ангара вышла из берегов из-за ледостава в Иркутской области

Это произошло в районе Усолья-Сибирского.

Источник: Администрация Усолья-Сибирского

В районе города Усолье-Сибирское река Ангара вышла из берегов из-за морозов и ледостава. Об этом на своей официальной странице в соцсетях сообщил мэр города Максим Торопкин. В связи с этим запрещён проезд на остров Варничный.

При этом, как отмечают в МЧС, за минувшие сутки происшествий на водных объектах в регионе не зарегистрировано. О том, что подъём реки возможен из-за движущейся вверх по течению кромки ледообразования, в Иркутском Гидрометцентре предупреждали ещё накануне.

Ранее в Иркутской области Росприроднадзор обжаловал решение суда по загрязнению Ангары.

МЧС