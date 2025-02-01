Река Ангара вышла из берегов из-за ледостава в Иркутской области

При этом, как отмечают в МЧС, за минувшие сутки происшествий на водных объектах в регионе не зарегистрировано. О том, что подъём реки возможен из-за движущейся вверх по течению кромки ледообразования, в Иркутском Гидрометцентре предупреждали ещё накануне.