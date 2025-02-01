Спортивный праздник прошёл в Хабаровске на Народном катке

В субботу, 1 февраля, на Народном катке в Хабаровске прошёл День зимних видов спорта, главным событием которого стали соревнования конькобежцев. Более ста хабаровчан от самых юных до взрослых вышли на лёд, чтобы принять участие во всероссийской акции «Лёд надежды нашей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».