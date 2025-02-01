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Ветеран ВОВ и ударник труда из Хабаровска отметил столетний юбилей

Он ремонтировал орудия для фронта, проработал токарем более 50 лет и стал инициатором создания музея истории локомотивного депо, для которого самостоятельно изготовил экспонаты.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске ветеран Великой Отечественной войны и токарь с полувековым стажем Юрий Ласьков празднует столетний юбилей. С именинами его поздравил мэр Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.

Юрий Михайлович Ласьков родился 1 февраля 1925 года в многодетной семье в городе Коломне Московской области. В годы войны трудился на Коломенском паровозостроительном заводе, занимаясь ремонтом танков и орудий. После окончания снайперского училища воевал в составе 1-го Украинского фронта в Житомирской области, где получил ранение. После лечения был переведён в запасной авиаполк на Дальний Восток, где служил снайпером и фотографом. Победу встретил на Дальнем Востоке. За боевые и трудовые заслуги награждён орденом «Отечественной войны» II степени, орденом «Знак Почёта», а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После войны Ласьков более 50 лет работал токарем в Паровозном депо станции Хабаровск-2. Он стал инициатором создания музея истории локомотивного депо, для которого самостоятельно изготавливал экспонаты. Сегодня ветеран продолжает вести активную общественную деятельность, участвует в ветеранском движении, встречается с молодёжью и рассказывает школьникам о Великой Отечественной войне.

«Ваш жизненный путь по праву служит примером и ориентиром для молодого поколения. Искренне желаю Вам бодрости духа, пусть Вас окружают любовью и заботой родные и близкие люди», — отметил Кравчук в поздравлении.

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