Ветеран ВОВ и ударник труда из Хабаровска отметил столетний юбилей

Юрий Михайлович Ласьков родился 1 февраля 1925 года в многодетной семье в городе Коломне Московской области. В годы войны трудился на Коломенском паровозостроительном заводе, занимаясь ремонтом танков и орудий. После окончания снайперского училища воевал в составе 1-го Украинского фронта в Житомирской области, где получил ранение. После лечения был переведён в запасной авиаполк на Дальний Восток, где служил снайпером и фотографом. Победу встретил на Дальнем Востоке. За боевые и трудовые заслуги награждён орденом «Отечественной войны» II степени, орденом «Знак Почёта», а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».