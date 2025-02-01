Найдена замена небезопасным компонентам пластика в медицине

«Научная проблема, которую мы решили совместно с сербским коллегой Драганом Манойловичем, заключается в том, что широко применяемые в медицине изделия из пластика на основе фталатов, не являются безопасными для человека. Они могут привести к миграции пластика и попаданию его в организм. Мы создали и получили новый вид пластмасс, где вместо фталатов, использовали эфиры алифатических кислот», — сказала собеседница агентства.