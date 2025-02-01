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Сахарный завод в Башкирии оштрафовали за массовую гибель рыбы в реке

В Башкирии сахарный завод оказался виновником массовой гибели рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Раевский сахарный завод в Башкирии оштрафовали на 160 тысяч рублей за массовую гибель рыбы в реке Тюлянь, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, завод допустил утечку из прудов-накопителей на территории предприятия в реку. По оценкам экспертов водным ресурсам был нанесен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей. Административное дело в отношении «Раевсахар» по двум статьям рассматривали в республиканской прокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что предприятие ненадлежащим образом содержало пруды-накопители, из-за чего сточные воды с завода попали в местную речку Тюлянь. На данный момент нарушения устранены.

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