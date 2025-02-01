Сахарный завод в Башкирии оштрафовали за массовую гибель рыбы в реке

По данным надзорного ведомства, завод допустил утечку из прудов-накопителей на территории предприятия в реку. По оценкам экспертов водным ресурсам был нанесен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей. Административное дело в отношении «Раевсахар» по двум статьям рассматривали в республиканской прокуратуре.