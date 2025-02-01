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Бастрыкин поручил проверить сообщение жителей Омской области о сжигании отходов

Тарчане пожаловались, что местный предприниматель сжигает токсичный мусор.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщения жителей Тары о нарушении природоохранных норм и угрозе здоровью. Тарчане пожаловались на местного предпринимателя, который сжигает промышленные отходы, в том числе пластик, выделяющий при сжигании токсичные вещества. Вредные выбросы летят в атмосферу и могут привести к развитию опасных заболеваний.

Проведение проверки председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву. Исполнение поручения на контроле в центральном аппарате ведомства.