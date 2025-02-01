Бастрыкин поручил проверить сообщение жителей Омской области о сжигании отходов

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщения жителей Тары о нарушении природоохранных норм и угрозе здоровью. Тарчане пожаловались на местного предпринимателя, который сжигает промышленные отходы, в том числе пластик, выделяющий при сжигании токсичные вещества. Вредные выбросы летят в атмосферу и могут привести к развитию опасных заболеваний.