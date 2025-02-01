В Челябинске из-за оттепели 1 февраля закрыты все ледовые горки

Об этом информирует Управление культуры.
«Для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка “Остров сокровищ” на площади Революции в субботу горки закрыты», — говорится в объявлении.
Также горки закрыты в центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина и Саду Победы.
Главный ледовый городок работает до 23.00. «С учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения», — также уточняется в комментарии.