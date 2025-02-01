В Иркутском районе демонтируют майнинговую ферму

По иску прокуратуры в Иркутском районе будут демонтировать майнинговую ферму. Решение было принято после проверки надзорным органом исполнения законодательства в сфере лесопользования и электроэнергетики, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что к электросетям СНТ «Ангарский берег-19» была подключена майнинговая ферма, которая находилась на землях лесного фонда Ангарского лесничества, тем самым используя указанный земельный участок не по назначению, в отсутствие правоустанавливающих документов.
На этом основании прокуратура направила в суд иск о понуждении лица, организовавшего размещение майнинговой фермы, прекратить нецелевое использование земель лесного фонда и демонтировать оборудование для добычи криптовалюты.
Иркутский районный суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.