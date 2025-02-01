Во Владивостоке появится новое молодежное пространство

Здание на Семеновской, 3 известно как «Доходный дом Сегитаро-Такунаго». Состояние объекта в настоящий момент далеко от идеального. Его высота — 4 этажа. Капитальный ремонт планируют в этом году сделать как минимум на 2 этажах.