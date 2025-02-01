Во Владивостоке появится новое молодежное пространство

Новое многофункциональное общественное пространство появится во Владивостоке. После проведения капитального ремонта его разместят в историческом здании на улице Семеновской, 3. Деньги на проведение работ поступили в рамках гранта от Росмолодежи.
Здание на Семеновской, 3 известно как «Доходный дом Сегитаро-Такунаго». Состояние объекта в настоящий момент далеко от идеального. Его высота — 4 этажа. Капитальный ремонт планируют в этом году сделать как минимум на 2 этажах.
Уже сделан демонтаж пришедших в ветхое состояние конструкций. Дальнейшие работы будут начаты после оформления проекта и других документов на реконструкцию.
«Здесь появится коворкинг, большое помещение для проведения массовых мероприятий. Еще одно помещение планируется отвести для фото-видеостудии», — сообщил глава Владивостока Константин Шестаков.
Напомним, что в 2024 году Владивосток был вместе с Москвой молодежной столицей России. Ряд мероприятий по молодежной политике власти решили продолжать и далее. Речь идёт о проведении акций, создании мест для реализации молодежных инициатив.