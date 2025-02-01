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Санврачи забраковали в Воронежской области три родника с питьевой водой

В пробах нашли высокий уровень нитратов.

В трех родниках в Воронежской области вода признана не соответствующей нормам. Санврачи не рекомендовали пить из этих источников. Об этом рассказали в городской службе спасения 31 января.

Источники проверили в январе. А затем результатами поделились специалисты Управления Роспотребнадзора по региону.

Из каких родников не стоит пить:

— «Подгоренский», расположенный на склоне к озеру Круглое;

— Святого Тихона Чудотворца;

— Митрофановский, расположенный на улице Софьи Перовской, 96.

В пробах воды превышен уровень нитратов. В первых двух родниках — в 1,9 раза, в Митрофановском — в 1,7 раза.

экология