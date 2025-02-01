Санврачи забраковали в Воронежской области три родника с питьевой водой

В трех родниках в Воронежской области вода признана не соответствующей нормам. Санврачи не рекомендовали пить из этих источников. Об этом рассказали в городской службе спасения 31 января.
Источники проверили в январе. А затем результатами поделились специалисты Управления Роспотребнадзора по региону.
Из каких родников не стоит пить:
— «Подгоренский», расположенный на склоне к озеру Круглое;
— Святого Тихона Чудотворца;
— Митрофановский, расположенный на улице Софьи Перовской, 96.
В пробах воды превышен уровень нитратов. В первых двух родниках — в 1,9 раза, в Митрофановском — в 1,7 раза.