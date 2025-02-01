В Омске в «Ростикc» переименовали последний ресторан KFC

В Омске сменил название последний ресторан быстрого питания KFC. Теперь, как бренд и все бывшие рестораны этого заведения, оно называется «Ростикс». Последним вывеску сменил ресторан в центре города, по адресу Ленина, 7.
Как сообщает сайт «РБК», под брендом «Ростикс» сегодня в Омске работают 22 ресторана быстрого питания. От смены вывески, по наблюдениям посетителей, мало что изменилось — топовые постоянные позиции в меню остались прежними.
Напомним, американская компания Yum!, которой принадлежит бренд KFC, заявила об уходе из России в марте 2022 года. Ресторанный бизнес купила ижевская компания «Смарт Сервис Лимитед». Ребрендинг стал соответствовать условиям сделки.