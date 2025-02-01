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Полицейские из Иркутской области помогли водителю, у которого замерзло топливо

Дальнобойщик следовал из Красноярска в Иркутск.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнеудинском районе инспекторы ДПС пришли на помощь водителю фуры, которая сломалась из-за сильных морозов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

31 января полицейские заметили на обочине трассы большегруз «Freightliner». Оказалось, что мужчина следовал из Красноярска в Иркутск, когда в его машине перемерзло топливо. Он почти сутки пытался устранить проблему своими силами, но все было безрезультатно.

Старший лейтенант полиции Артем Рябухин и лейтенант полиции Николай Лакатош остановили подходящий для буксировки большегруз и доставили дальнобойщика вместе со сломанной фурой на автостоянку в городе Алзамай для ремонта.