Полицейские из Иркутской области помогли водителю, у которого замерзло топливо

В Нижнеудинском районе инспекторы ДПС пришли на помощь водителю фуры, которая сломалась из-за сильных морозов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
31 января полицейские заметили на обочине трассы большегруз «Freightliner». Оказалось, что мужчина следовал из Красноярска в Иркутск, когда в его машине перемерзло топливо. Он почти сутки пытался устранить проблему своими силами, но все было безрезультатно.
Старший лейтенант полиции Артем Рябухин и лейтенант полиции Николай Лакатош остановили подходящий для буксировки большегруз и доставили дальнобойщика вместе со сломанной фурой на автостоянку в городе Алзамай для ремонта.