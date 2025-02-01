Полицейские из Иркутской области помогли водителю, у которого замерзло топливо

31 января полицейские заметили на обочине трассы большегруз «Freightliner». Оказалось, что мужчина следовал из Красноярска в Иркутск, когда в его машине перемерзло топливо. Он почти сутки пытался устранить проблему своими силами, но все было безрезультатно.