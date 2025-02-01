Премьер Головченко: Беларусь разрабатывает закон об искусственном интеллекте

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что в Беларуси разрабатывается модульный проект закона об искусственном интеллекте для всех стран СНГ. Как подчеркнул Головченко, документ будет готов уже в 2025 году.
— Основная цель закона — рамочная унификация законодательств государств, входящих в СНГ. Модельный закон может стать и базой для выработки общих концептуальных подходов к развитию искусственного интеллекта на уровне ЕАЭС, — приводит слова Головченко БелТА.
Белорусский премьер также отметил, что странам, входящим в СНГ и ЕАЭС собрать необходимые массивы данных для обучения собственным решениям на национальном уровне будет сложно, если действовать поодиночке и разобщенно.
— Но наши интеграционные механизмы дают прекрасную возможность выполнять эту задачу сообща, — сказал премьер-министр Беларуси, которая в настоящее время председательствует в ЕАЭС.
Ранее мы писали о том, что официальный Минск выступил с заявлением, призвав призвал страны-участницы ОБСЕ сменить в отношении Беларуси высокомерный тон на уважительный (читать далее вот тут).