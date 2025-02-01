Лукашенко обратился к патриарху Кириллу, сказав о мире и милосердии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной его интронизации. Как проинформировала пресс-служба Лукашенко, в своем поздравлении он подчеркнул, что именно неустанная деятельность патриарха Московского и всея Руси, а также служение Отечеству стали залогом того авторитета, который имеет сейчас предстоятель РПЦ.