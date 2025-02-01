Лукашенко обратился к патриарху Кириллу, сказав о мире и милосердии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной его интронизации. Как проинформировала пресс-служба Лукашенко, в своем поздравлении он подчеркнул, что именно неустанная деятельность патриарха Московского и всея Руси, а также служение Отечеству стали залогом того авторитета, который имеет сейчас предстоятель РПЦ.
— Проявляя заботу и милосердие к каждому человеку, Вы укрепляете веру, дарите надежду, призываете к миру и единению, — отметил Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал патриарху Кириллу здоровья неиссякаемой энергии.
— Ваши молитвы и духовная поддержка оберегают братские белорусско-российские отношения, — подчеркивается в поздравлении.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что в республике в 2025 году будет разработан закон об искусственном интеллекте (тут про это).