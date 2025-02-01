Прокуратура Чебаркуля защитила права сына-инвалида участника СВО

В Чебаркуле городская прокуратуры организовала выездную проверку по факту нарушений законодательства о защите прав инвалидов в части обеспечения доступа в жилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Информацию о семье участника СВО, нуждающейся в помощи, опубликовал Народный фронт. Сына бойца зовут Мирон, ему 12 он, он страдает спинально-мышечной атрофией. Ребёнок прикован к инвалидному креслу, в, но в подъезде жилого многоквартирного дома, где он проживает с мамой, нет пандуса — женщина на руках носит мальчика и коляску.
Южноуральцы обращались в управляющую компанию и прочие инстанции, но результата это не принесло. Тогда Мирон попросил об установке в подъезде электропандуса Владимира Путина, написав письмо на прямую линию президенту.
Отметим, что прокурором директору УК «Сфера ЖКС» внесено представление об устранении нарушений. Также губернатор Алексей Текслер дал соответствующее распоряжение о срочной установке необходимого семье пандуса.