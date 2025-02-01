Прокуратура Чебаркуля защитила права сына-инвалида участника СВО

Информацию о семье участника СВО, нуждающейся в помощи, опубликовал Народный фронт. Сына бойца зовут Мирон, ему 12 он, он страдает спинально-мышечной атрофией. Ребёнок прикован к инвалидному креслу, в, но в подъезде жилого многоквартирного дома, где он проживает с мамой, нет пандуса — женщина на руках носит мальчика и коляску.