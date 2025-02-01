Минтранс Башкирии выявил нарушителей пассажирских перевозок.

«Участники рейда выявили водителя такси, который выполнял пассажирские перевозки без разрешительной документации. Его автомобиль поместили на штрафстоянку. Также проверили наличие цветографических опознавательных знаков на авто, технического состояния транспортных средств, а также оказание услуг маломобильным гражданам. Во время профилактического мероприятия выявили девять таких нарушителей. Всё это во многом влияет на качество оказания услуг по пассажирским перевозкам», — говорится в сообщении минтранса.