Минтранс Башкирии выявил нарушителей пассажирских перевозок.

В Башкирии выявили 11 нарушителей пассажирских перевозок, три автомобиля отправлены на штрафстоянку. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
Минтранс провёл рейд на трассе Уфа — Оренбург. В проверке водителей такси, некачественно выполняющих перевозки пассажиров и багажа приняли участие также представители госавтоинспекции, ространснадзора, центра организации дорожного движения и других ведомств.
«Участники рейда выявили водителя такси, который выполнял пассажирские перевозки без разрешительной документации. Его автомобиль поместили на штрафстоянку. Также проверили наличие цветографических опознавательных знаков на авто, технического состояния транспортных средств, а также оказание услуг маломобильным гражданам. Во время профилактического мероприятия выявили девять таких нарушителей. Всё это во многом влияет на качество оказания услуг по пассажирским перевозкам», — говорится в сообщении минтранса.
«Главная цель таких мероприятий — повышение качества перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Участники рейдов обязательно проверяют у водителей такси разрешительную документацию на выполнение деятельности по перевозке пассажиров легковым такси. Без соответствующих документов перевозчики не несут ответственность за своих пассажиров и, соответственно, пассажиры, пользуясь их услугами подвергают свою жизнь опасности», — пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Дмитрий Титов.
Добавим, по уровню легализации деятельности пассажирских перевозок Башкирия занимает первое место по России. Всего на конец 2024 года в региональном реестре легковых такси внесены сведения более 19 тысяч транспортных средств. Пассажирскими перевозками занимаются более 2,6 тысяч перевозчиков. Работа по повышению качества оказываемых услуг населению легковым такси продолжается, напомнили в минтрасе.