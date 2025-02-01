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В СК РФ поручили завести дело после травмирования женщины в автобусе в Ростове

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело после травмирования ростовчанки в автобусе № 88.

Источник: Комсомольская правда

В СК РФ поручили завести дело после травмирования женщины в автобусе в Ростове. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 31 января.

В интернете появилась информация, что в Ростове ногу одной из пассажирок автобуса зажало дверьми. Водитель не убедился, что женщина вышла из автобуса и начал движение. После чего, транспорт переехал ростовчанке ногу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

— В СУ СК России по Ростовской области по данному факту начата процессуальная проверка, — сообщили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.