В СК РФ поручили завести дело после травмирования женщины в автобусе в Ростове

В интернете появилась информация, что в Ростове ногу одной из пассажирок автобуса зажало дверьми. Водитель не убедился, что женщина вышла из автобуса и начал движение. После чего, транспорт переехал ростовчанке ногу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.