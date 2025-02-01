Прокуратура проверит Уссурийскую таможню после жалоб граждан

Жители города обратились с жалобами на нарушения при проведении таможенного контроля товаров для личного пользования, а также на нарушения трудового и уголовно-процессуального законодательства. В частности, были озвучены претензии по поводу досмотра багажа у граждан, возвращавшихся из Китая. По итогам приема прокуратура взяла обращения под контроль, а по каждому из них назначены проверочные мероприятия.